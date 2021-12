Duduk Bersebelahan dengan Putri Hary Tanoesoedibjo, Kevin Sanjaya dan Valencia Jalin Asmara?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pesona Kevin Sanjaya memang banyak menarik perhatian para kaum hawa.

Kali ini, pebulutangkis Kevin Sanjaya dikabarkan sedang dekat dengan anak dari taipan media, Hary Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo.

Kabar kedekatan keduanya mencuat ke publik bermula dari foto Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo bersama di sebuah restoran di Bandung, Jawa Barat.

Akun Instagram @kampungdaun yang pertama kali mengunggah foto Kevin Sanjaya dan Valencia beserta teman-temannya berada dalam satu momen yang sama.

"Thank you @kevinsanjaya and friends," tulis akun Instagram @kampungdaun di Insta Story.

Foto tersebut lantas menimbulkan pertanyaan publik terkait hubungan Kevin Sanjaya dengan Valencia Tanoesoedibjo.

Pasalnya, sebelum bersama Valencia, pebulutangkis yang masih berstatus lajang itu dikabarkan dekat dengan aktris Natasha Wilona.

Sebelum kebersamaan keduanya ramai dibicarakan, foto Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo duduk bersebelahan yang diunggah oleh akun fans Kevin @support_kevinsanjaya.

Warganet yang melihat potret kedekatan Kevin Sanjaya dan Valencia itu turut senang dan mendukung keduanya menjalin hubungan asmara.

Diketahui, Kevin Sanjaya merupakan pebulutangkis ganda putra bersama Marcis Fernaldi Gideon.