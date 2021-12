Pratama Arhan Jadi Man of The Match Laga Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan jadi man of the match dalam pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF 2020, Minggu 19 Desember 2021.

Pada laga itu, pemain bertahan berusia 19 tahun ini berhasil mencetak satu gol untuk Garuda.

Bek sayap kiri berusia 19 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang dipercaya tampil 90 menit membela timnas Indonesia ketika tanding dengan timnas Malaysia di Piala AFF 2020.

Tak hanya mampu melesakkan satu gol lewat sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti, Pratama Arhan juga sejatinya menjadi aktor di balik terciptanya gol kedua Irfan Jaya ke gawang timnas Malaysia.

Arhan sempat berusaha melakukan tusukan ke jantung pertahanan timnas Malaysia dan melakukan tembakan ke arah gawang.

Namun, tendangan pemain PSIS Semarang tersebut membentur barisan pertahanan timnas Malaysia.

Akan tetapi, bola muntah dari sepakan Pratama Arhan itu justru mengarah ke Irfan Jaya yang sudah berdiri di depan gawang timnas Malaysia yang dikawal Khairul Fahmi.

Memanfaatkan bola dari Arhan itu, Irfan Jaya berhasil mencetak gol keduanya ke gawang timnas Malaysia.

Selain itu, Pratama Arhan juga beberapa kali sempat mengeluarkan jurus andalannya yakni lemparan super alias lemparan ke dalam dengan jauh dan mengarah ke gawang lawan.

Di sisi lain, Arhan pun turut membantu lini pertahanan timnas Indonesia.