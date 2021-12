ASITA Kalbar Ungkap Penyebab Kenaikan Tiket Pesawat dan Berikut Tips Mendapatkan Tiket Murah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Travel Agent (ASITA) Kalimantan Barat, Ifan Ronaldo Barus menyampaikan, bahwa ada beberapa penyebab kenaikan harga tiket pesawat.

Satu di antaranya kata dia, berkaitan dengan teknis maskapai itu sendiri. Kemudian yang kedua berkaitan dari permintaan pasar. Untuk permintaan pasar ini, lanjut dia, biasanya terjadi pada hari-hari besar seperti natal dan tahun baru.

"Kalau yang terjadi permintaan pasar ini biasanya di bulan keramaian menjalang Nataru. Pada bulan ini masyarakat dari jauh-jauh hari sudah boking atau beli tiket, bahkan 54 hari sebelum hari H keberangkatan, mereka sudah boking tiket. Nah ini yang menyebabkan kenaikan tiket pesawat," ujarnya, Sabtu 18 Desember 2021.

• Polisi Ungkap Motif Utama Kasus Pria di Pontianak yang Aniaya Ibu Tiri Hingga Meninggal Dunia

Kendati demikian, ia menyampaikan, bahwa ada beberapa tips untuk mendapatkan tiket dengan harga murah jika untuk perorangan yang ingin membeli tiket.

Ia menyarankan agar masyarakat membeli pada hari Selasa sampai Kamis yang terkadang, kata dia, harga tiket lebih murah.

"Kadang-kadang cenderung lebih murah kalau Selasa sampai Kamis. Sedangkan kalau hari Jumat sampai Minggu itu naik, karena di hari weekend atau hari libur dan hari Senin pun masih dipengaruhi dari hari Sabtu dan Minggu," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa memang di awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun terjadi kenaikan harg tiket, karena berdasarkan permintaan pasar.

Dimana di dalamnya itu terdapat hari-hari besar sehingga banyak masyarakat yang bepergian atau liburan sehingga mempengaruhi kepadatan.

"Menjelang hari-hari besar seperti natal, tahun baru, lebaran idul Fitri maupun idul Adha, sembahyang kubur, imlek dan lainnya. Khusus Pontianak-Jakarta, kenaikan tiket berdasarkan event-event tertentu di Kalbar seperti Cab Go Meh, sembahyang kubur, termasuk libur lebaran Idul Fitri dan Nataru," ungkapnya.

Namun demikian, untuk tarif dan kenaikan harga tiket pesawat, kata dia, pada dasarnya sudah diatur oleh Menteri Perhubungan yaitu tentang Tarif Batasan Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB).

"Jadi kenaikan harga pesawat itu ada batasannya juga yaitu 12 sampai 16 persen dari hari-hari biasanya. Jadi tidak mungkin maskapai itu menarik tarif diatas TBA yang ditetapkan sehingga sudah bisa diukur sebanarnya," ungkapnya.

Tujuan maskapai banting harga tersebut, untuk menarik peminat saat-saat liburan yang bertujuan untuk mengejar target maskapai. Sehingga jika misalnya target bulanan misalnya sudah sampai diawal bulan, maka bisa saja setelah di hari-hari berikutnya maskapai memberikan diskon harga tiket. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]