Jadwal Liga Champions di SCTV, Babak 16 Besar Diawali Laga Reuni Ramos dan Messi Hadapi Real Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak 16 Besar ajang Liga Champions atau UCL 2021/2022 akan mulai digelar pada Rabu 16 Februari 2022 hingga dengan Kamis 17 Maret 2021.

Sejumlah laga seru akan tersaji pada babak 16 besar ini.

Diantaranya big match Paris Saint-Germain (PSG) vs Real Madrid, Inter Milan vs Liverpool, hingga dengan Atletico Madrid vs Manchester United.

Untuk PSG vs Real Madrid tentu menjadi momen reuni Sergio Ramos dengan tim yang telah membesarkan namanya.

Begitu juga Lionel Messi yang akan menghadapi musuh abadinya ketika bersegeram Barcelona.

Sekedar informasi, Liga Champions musim ini juga akan digelar dengan ketentuan baru.

UEFA menghapus sistem gol tandang dalam fase knock out.

Artinya, jumlah gol tandang tidak akan berpengaruh ke tim yang lolos ke babak selanjutnya.

Laga babak 16 besar Liga Champions dapat disaksikan melalui SCTV dan vidio.com.

Berikut hasil ulang drawing babak 16 besar Liga Champions yang dikutip dari laman resmi UEFA: