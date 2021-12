Dukung Kebijakan Pemerintah PHRI Kalbar Sepakat Tak Gelar Acara Saat Malam Pergantian Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wacana penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia pada Natal dan Tahun Baru dibatalkan oleh pemerintah Indonesia, namun demikian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Inmendagri nomor 66 tahun 2021 terkait perayaan Tahun Baru 2022 di masa Pandemi Covid 19.

Dalam Inmendagri tersebut pada perayaan tahun 2022 masing - masing / bersama keluarga dan menghindari kerumunan, kemudian seluruh alun - alun di tutup pada 31 Desember 2021 - 1 Januari 2022.

Kemudian, Pawai, arak - arakan tahun baru dan acara old and new year dilarang baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Wajib Menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya kategori hijau yang diizinkan masuk Mal, Perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mal di tiadakan, kecuali Pameran UMKM, Operasional pusat perbelanjanaan dan mal dimulai pukul 09.00 hingga 22.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75%.

Yuliardi Qamal Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pihaknya sudah siap menjalankan Inmendagri tersebut, bahkan sebelum adanya Inmegdari tersebut, pihaknya dan seluruh anggota dari PHRI Kalbar sudah menerapkan protokol kesehatan ketat dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah menanggulangi Covid 19.

"dengan adanya Inmendagri tersebut kita dari PHRI akan patuh dan mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah, dan pada kegiatan pada malam tahun baru, ditempat usaha anggota saya tidak diperkenankan, dan ada beberapa anggota saya yang mengadakan makan malam, diner dalam rangka tidak ada kaitannya dengan tahun baru tetapi kami memabatasi waktunya, dan kami membatasi pengunjung melalui aplikasi PeduliLindungi,''ujarnya, sabtu 17 Desember 2021.

Yuliardi mengatakan, pihaknya dari PHRI Kalbar selalu siap mengikuti seluruh kebijakan Pemerintah.

"Kami sektor yang menerapkan prokes ini jauh jauh hari sebelumnya dengan sangat ketat, kemudian aplikasi PeduliLindungi barcodenya juga sudah digunakan diseluruh tempat usaha anggota saya di Kalbar,''tuturnya.

Pada kesempatan ini, iapun memastikan bahwa karyawan dan staf PHRI Kalbar sudah divaksin 100%, oleh sebab itu ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir saat menggunakan jasa dari PHRI khususnya di Kalbar.

Kemudian, Muhammad Rizal Rasikal, GM Hotel Star Pontianak menyampaikan bahwa pihaknya siap menerapkan Inmendagri tersebut, bahkan untuk penerapan Protokol kesehatan dan Aplikasi PeduliLindungi, sudah diterapkannya sejak beberapa waktu lalu.

''Untuk protokol kesehatan itu kami sangat ketat ya, dan untuk di hotel dan restoran itu selalu kami terapkan dan kami paling patuh untuk itu, dan seluruh anggota PHRI Kalbar patuh akan itu,''ujarnya.

Kemudian, selama 2 bulan terakhir hammpir seluruh hotel di Kalbar tingkat hunian mulai meningkat dibandingkan beberapa waktu lalu saat PPKM diterapkan dikarenaka kasus konfirmasi positif tinggi.

''Untuk natal dan tahun baru diprediksi akan terjadi peningkatan hunian juga, tetapi kami seluruh anggota PHRI Kalbar sudah sepakat bahwa kami tidak akan mengadakan acara Old and New Year, karena kami ingin kondisi Covid 19 segera berlalu, Pandemi ini, yang langsung terdampak itu kami dari sektor hotel, oleh sebab itu kami ingin ini segera berakhir,''tuturnya. (*)

