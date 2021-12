25 Ucapan Natal 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia untuk Caption Instagram, Facebook dan Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perayaan Natal 2022 tak lama lagi akan digelar.

Banyak cara bisa kita lakukan untuk merayakan Natal di tengah pandemi Covid-19 ini.

Satu di antaranya adalah berbagai ucapan Natal kepada keluarga, teman dekat dan juga teman di media sosial.

Dirangkum dari Americangreetings.com dan Tinyprints.com, berikut ini ucapan Selamat Natal 2022:

• Kumpulan Doa Natal 2021 Dipanjatkan Kepada Tuhan Pada Malam Natal 2021

1. Wishing you a Christmas that’s merry and bright!

Semoga kamu mendapatkan Natal yang meriah dan cerah!

2. Have yourself a merry little Christmas…and an amazingly awesome new year!

Nikmati Natal kecil yang meriah… dan tahun baru yang luar biasa!

3. Knowing people like you makes this special time of year even brighter.

Mengenal orang-orang sepertimu menjadikan waktu khusus tahun ini semakin cerah.

• 10 Pantun Natal 2021 Cocok Dibagikan di WhatsApp, Facebook, Twitter dan Instagram