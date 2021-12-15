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Update Skor Rans Cilegon FC vs Persis Solo, Klub Raffi Ahmad Nagita Slavina Unggul Sementara
Laga Rans Cilegon FC vs Persis Solo berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu, 15 Desember 2021, pukul 20.45 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update skor Rans Cilegon FC vs Persis Solo Liga 2 Indonesia 2021 secara langsung.
Laga Rans Cilegon FC vs Persis Solo berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu, 15 Desember 2021, pukul 20.45 WIB.
4 gol tercipta dibabak pertama. Hasilnya Rans Cilegon FC unggul sementara 3-1 atas Persis Solo.
Gol tercipta pada menit 10' oleh Gonzales.
Tak butuh waktu lama, klub milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini menambah gol lewat Lastori pada menit 11.
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Selisih 3-0 semakin jauh berkat tambahan gol kedua Gonzales pada menit 24.
Persis Solo berhasil memperkecil jarak berkat gol Da Costa A pada menit 32.
Hasil 3-1 bertahan hingga turun minum babak pertama.
Memasuk babak kedua, Persis Solo berhasil memperkecil keunggulan lewat gol kedua Da Costa pada menit 51.
Skor 3-2 masih bertahan pada babak kedua yang masih berlangsung.
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