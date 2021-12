Unggahan Story Laura Anna Terakhir Jadi Sorotan, Kutip Lirik lagu Berikut dan Artinya?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Informasi meninggalnya Laura Anna ini telah dibenarkan oleh kakak kandung dalam akun Instagram @gretairn.

Kepergian selebgram yang sedang naik daun ini langsung menjadi perbincangan warganet.

Termasuk unggahan terakhir Laura Anna dalam InstaStory @edlnlaura, Selasa 14 November 2021.

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan lagu dari Keane berjudul Somewhere Only We Know.

Kemudian sang selebgram mengutip sedikit bagian dari lagu milik Keane itu dan menuliskan liriknya.

"And if you have a minute, why don't we go?

Talk about it somewhere only we know?

This could be the end of everything," tulis Laura Anna.

Lirik berbahasa Inggris itu berarti, 'dan apabila kamu punya waktu sebentar, mengapa kita tidak pergi?'.

Lanjut, 'membicarakannya di sebuah tempat yang hanya kita yang tahu?'.