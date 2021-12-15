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PROMO BreadTalk Terbaru Hari Ini 15 Desember 2021, Paket Savory Sweet atau Mix Hanya Rp 99 Ribu
Simak sederet promo BreadTalk terbaru yang bisa menjadi menu pilihan hari ini Rabu 15 Desember 2021...
Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak sederet promo BreadTalk terbaru yang bisa menjadi menu pilihan hari ini Rabu 15 Desember 2021.
Gerai BreadTalk menyediakan beragam promo BreadTalk mulai dari promo savory, sweet atau mix, hanya dengan 99 Ribu.
Vanilla Pound Cake” dan “Choco Marble Pound Cake” Varian dry cake terbaru dari BreadTalk.
Ada juga breadtalk cake festival dengan varian cake mulai dari slice cakes mulai Rp17.000, roll cakes Rp 56.000, dan whole cakes mulai Rp130.000, Mocha Oreo dan Matcha Berry hanya Rp 9 Ribu dan masih banyak lagi lainnya.
Beragam varian menu cakes, roti favorit hingga cookies ini cocok dinikmati bersama orang-orang tersayang.
Pastikan untuk tidak lupa mematuhi protokol kesehatan.
Inilah rangkuman promo BreadTalk terbaru di bulan Desember 2021:
( Update Informasi Promo BreadTalk)
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Paket Sweet
Ada promo paket lagi nih, paket yang paling cocok menemani kamu di segala kondisi.
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