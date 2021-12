HEAD TO HEAD Liverpool Vs Inter Milan Babak 16 Besar Liga Champions, Rekor Buruk Inter Milan

Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, melakukan selebrasi bersama Edin Dzeko usai menjebol gawang AS Roma beberapa waktu lalu.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - UEFA sebagai organisasi tertinggi sepakbola di Eropa resmi mengumumkan hasil pengundian babak 16 besar Liga Champions 2021-2022.

Babak 16 besar tentunya akan menjadi ajang pembuktian para tim-tim elit di Benua Biru.

Sebab fase ini adalah fase knock out, siapa yang kalah akan gugur.

Babak 16 besar dimainkan dengan sistem kandang dan tandang.

Hasil drawing atau undian babak 16 besar sempat mendapat perhatian dunia, sebab UEFA membatalkan undian pertama dengan alasan ada kesalahan teknis.

Kemudian UEFA mengumumkan kembali akan mengundi ulang.

Dari hasil undian Liga Champions babak 16 besar laga sulit tentunya pada laga Atlético Madrid Vs Manchester United, Inter Milan Vs Liverpool dan big match Paris Saint-germain Vs Real Madrid.

Pertandingan pertama atau leg pertama babak 16 besar akan berlangung 16 Februari 2022 mendatang.

Pada artikel ini akan membhwa head to head Inter Milan Vs Liverpool.

Kedua tim ini mempunya sejarah panjang dalam pertandingan Liga Champions.