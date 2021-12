LIVE Streaming Drawing 16 Besar Liga Champions Diulang Sekarang! Man Utd V PSG Batal Jadi Atletico

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengundian atau drawing babak 16 besar Liga Champions 2021 2022 diulag !

Sebelumnya, pengumuman pengulangan undian penentu hasil draing babak 16 besar Liga Champions 2021 2022 tersebut diumumkan di laman resmi UEFA.com

“Following a technical problem with the software of an external provider, the UEFA Champions League round of 16 draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET.”

(Terkait dengan masalah teknis perangkat lunak dari penyedia eksternal, undian babak 16 besar Liga Champions UEFA telah dinyatakan batal dan akan sepenuhnya diulang pada pukul 15:00 CET)

• BREAKING NEWS - Hasil Drawing 16 Besar Liga Champions 2021 Resmi Dibatalkan dan Diundi Ulang

Demikian keterangan di laman official web UEFA.Com tersebut

Saat ini, siaran live streaming drawing 16 besar Liga Champions tersebut sedang dimulai

Yuk tonton pada link live streaming drawing 16 besar Liga Champions yang kami sematkan di akhir artikel ini

Hasil Undian Awal

Sebelumnya, hasil drawing Liga Champions 2021 babak 16 besar menghadirkan sejumlah laga big match

Satu di antarany Man Utd Vs PSG