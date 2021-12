Hasil Playoff M3 Wolrd Championship 2021 - Dua Wakil Indonesia ONIC dan RRQ Melaju ke Upper Bracket. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Babak Playoff M3 World Championship 2021 hari ketiga membuat ONIC Esports berhasil menang mudah melawan tim asal Malaysia SMG dengan skor 2-0.

Pada babak penyisihan ini, delapan tim yang berasal dari lower bracket akan dipertandingkan dalam format Best of Three (BO3).

Seperti diketahui sebelumnya, babak lower bracket merupakan fase pertandingan yang paling menegangkan.

Pasalnya, tim yang dinyatakan kalah dalam babak tersebut tak lagi memiliki kesempatan untuk berlaga dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan di Singapura ini.

Sehingga, sebisa mungkin mereka akan bermain dengan total.

Jadwal playoff hari ini akan dibuka dengan pertandingan tim SMG melawan tim asal Indonesia, Onic Esports pada pukul 11.00 WIB.

Agenda playoff hari ketiga ini kemudian akan dilanjutkan dengan tiga pertandingan lainnya dan akan ditutup dengan pertarungan Red Canids melawan Seeyousoon yang akan digelar pada pukul 19.00 WIB nanti.

Pemenang dari babak ini kemudian berhak melanjutkan perjuangan mereka untuk bertanding melawan tim upper bracket yang terdiri dari Blacklist International (Filipina), RSG (Singapura), Bedel (Turki), dan Todak (Malaysia).

Ajang M3 World Championship 2021 akan disiarkan secara online melalui kanal YouTube Mobile Legends: Bang Bang Official dan akun Facebook MLBB Esports.

Untuk mengetahui jadwal babak playoff M3 World Championship hari ke-3, silakan menyimak daftar berikut, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari akun Instagram Mobile Legends: Bang Bang Indonesia.

