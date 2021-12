Boikot Nikita Mirzani Trending, Siapa Sebenarnya Nikita Mirzani yang Terkenal Melalui Take Me Out

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Nikita Mirzani kembali jadi sorotan.

Pemilik nama lengkap Nikita Mirzani Mawardi ini trending di Twitter.

Sekedar informasi, Niki adalah seorang aktris, model, dan pembawa acara berkebangsaan Indonesia.

Wanita kelahiran 17 Maret 1986 ini pertama kali membintangi film sebagai figuran dalam film bertajuk Lihat Boleh, Pegang Jangan.

Nikita pertama kali memulai karier pada acara Take Me Out Indonesia.

Kini, Nikita Mirzani buka suara soal petisi yang dibuat Damai Indonesia dengan judul "Boikot Nikita Mirzani, Artis Penebar Kebencian dan Keributan!" di change.org.

Pemicunya berdasarkan petisi tersebut adalah ucapan Nikita Mirzani dinilai mengundang keributan terhadap sesama artis, kelompok tertentu, hingga membuka aib seseorang.

Masih dalam petisi tersebut, Nikita dinilai tidak konsisten lantaran meminta orang lain tidak menyenggol pribadinya.

Sementara Nikita dianggap egois karena kerap menyenggol dan menghina orang lain melalui televisi dan media sosial.

Itulah yang membuat warganet kesal dan ikut memberi tanda tangan dalam petisi tersebut.