Irfan Jaya Jadi Man of The Match Laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2020-2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyerang Timnas Indonesia, Irfan jaya menjadi man of the match di laga Indonesia vs Laos, Minggu 12 Desember 2021.

AFF memilih Irfan Jaya karena pemain PSS Sleman itu dinilai punya peran penting dibalik kemenangan timnas Indonesia melawan laos.

Selain mencetak gol untuk Timnas Indonesia, Irfan Jaya juga memberikan satu assist untuk Witan Sulaeman.

Sementara itu, ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan bersyukur timnas Indonesia kembali meraih kemenangan.

Menurutnya, permainan Timnas Indonesia semakin bagus.

‘’Saya kira setelah pemain komplit, timnas kita akan semakin kuat. Apalagi nanti kalau Egi Maulana Vikri juga bergabung. Kita berharap hasil yang terbaik saat melawan Vietnam dan Malaysia nanti,’’ imbuh Iriawan.

Pada laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 15 Desember dan Malaysia di 19 Desember.

Penyerang timnas Indonesia, Irfan Jaya, bertekad membawa Garuda meraih kemenangan melawan Vietnam.

Irfan Jaya memprediksi tidak akan mudah bagi timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam.

Sebab, banyak yang menilai Vietnam masih terbaik di Asia Tenggara.