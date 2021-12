HASIL Tinju Dunia Nonito Donaire vs Reymart Gaballo; Lomachenko vs Commey Minggu 12.12.2021

Duel DONAIRE VS GABALLO, di Hyatt Regency LAX, Los Angeles, California, Sabtu 11 Desember 2021. Pertarungan keduanya digelar Minggu 12 Desember 2021 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para penggemar tinju dunia disuguhkan dua pertarungan seru, di Amerika Serikat (AS), Minggu 12 Desember 2021 pagi WIB.

Dua petinju beda benua, Vasyl Lomachenko dari Eropa dan Richard Commey dari Afrika duel, di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS).

Duel bertajuk ‘Pembuktian’ tersebut dijadwalkan berlangsung 12 ronde.

Tidak ada sabuk juara dunia yang diperebutkan kedua petinju, namun duel ini sangat berharga dimana pemenangnya memiliki tiket perebutan gelar di duel selanjutnya.

Lomachenko datang ke Amerika Serikat dengan predikat dua kali juara Olimpiade dan dua kali juara dunia di amatir.

Di tinju profesional, Loma, julukan Lomachenko juga sudah mencicipi juara dunia di tiga kelas berbeda.

Sedangkan lawan yang dihadapinya adalah mantan juara dunia di kelas ringan IBF, Richard Commey dari Ghana.

Kedua petinju inipun akan membuktikan kepada penggemar tinju di seluruh dunia bahwa mereka masih ada dan kembali bertekad menjadi petinju papan atas.

Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, duel bertajuk Pembuktian dijadwalkan berlangsung 12 ronde, di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu 12 Desember 2021 pagi WIB.

Vasyl Lomachenko vs Richard Commey, duel bertajuk Pembuktian dijadwalkan berlangsung 12 ronde, di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat (AS), Minggu 12 Desember 2021 pagi WIB. (Instagram@lomachenkovasiliy)

Tale of the Tape Vasyl Lomachenko vs Richard Commey :