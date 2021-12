Pemerintah Singkawang Harap Penyandang Disabilitas Tak Dipandang Sebelah Mata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kota Singkawang, Bosni mengatakan, Pemerintah Kota Singkawang juga berharap agar semua pihak dapat memandang para penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki hak sama dengan masyarakat lainnya.

Agar seluruh pihak dapat membangun kesadaran dalam kehidupan di masyarakat untuk menerima keberadaan penyandang disabilitas, dengan memberikan penghormatan terhadap martabat, perlindungan, melindungi, mengayomi, pemberdayaan.

"Serta aksesibilitas dari segi alat bantu, fasilitas, sarana-prasarana, pelayanan publik dan unit disabilitas. Sehingga para penyandang Disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dan kesetaraan haknya di masyarakat," ujar Bosni, Sabtu 11 Desember 2021.

Ia juga berharap agar talk show di Hari Disabilitas International tahun 2021 bertajuk 'See The Able Not The Label', dapat menghilangkan stigma negatif bagi penyandang disabilitas yang meliputi bebas dari pelecehan, penghinaan, pelabelan negatif terkait kondisinya.

"Serta tidak melihat Disabilitas sebagai aib, akan tetapi memandang mereka sebagai suatu individu yang memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan," katanya.

Selain itu, Bosni berharap Talk Show yang digelar Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Kota Singkawang dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang penyandang disabilitas. (*)

