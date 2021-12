Nirwana Harap Pemerintah Kota Singkawang Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas di Tempat Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sarana dan prasarana tempat-tempat umum di Kota Singkawang belum sepenuhnya ramah terhadap Penyandang Disabilitas.

Hal ini sempat diungkapkan oleh Ketua Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Kota Singkawang, Nirwana Ismail saat Talk Show dalam rangka memperingati Hari Disabilitas International tahun 2021 bertajuk 'See The Able Not The Label'.

Nirwana berharap, Pemerintah Kota Singkawang dapat memperhatikan hak-hak Disabilitas terutama di tempat-tempat umum. Karena berdasarkan pantauannya, sebagian besar tempat umum di Kota Singkawang belum memberikan sarana prasarana untuk penyandang Disabilitas.

• Klinik Polres Singkawang Laksanakan Vaksinasi Pada Masyarakat Pangmilang Singkawang Selatan

"Karena saya melihat masih belum ramah terhadap Disabilitas khususnya yang menyangkut sarana dan prasarana Disabilitas di tempat umum," ujar Nirwana, Sabtu 11 Desember 2021.

Menurut Nirwana, fasilitas tempat umum di Kota Singkawang sudah seharusnya ramah terhadap para penyandang disabilitas, sehingga manfaatnya dapat pula dirasakan bagi para penyandang disabilitas.

Selain itu, pada peringatan hari Disabilitas tahun 2021 ini, Nirwana berharap masyarakat Singkawang tidak hanya melihat para penyandang disabilitas dari tampilannya saja, akan tetapi melihat dari segi kemampuannya.

"Masyarakat jangan cepat melabel dengan melihat kekurangannya, tapi lihatkan apa yang mampu mereka lakukan," katanya.

Oleh karena itu, mulai detik ini, Nirwana mengajak, agar masyarakat bersama-sama tidak melabel dan tidak mendiskreditkan penyandang Disabilitas.

"Harapan saya mari kita sama-sama penuhi hak-hak Disabilitas sesuai dengan UU Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2020," ajaknya.

Dia berharap, melalui peringatan Disabilitas International tahun ini bisa memberikan pencerahan dan meningkatkan kepedulian masyarakat kepada penyandang Disabilitas. (*)

[Update Informasi Seputar Kota Singkawang]