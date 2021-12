Katrina Kaif dan Vicky Kaushal Menikah, Gunakan Pakaian Adat Bewarna Merah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Artis Bollywood, Katrina Kaif dan Vicky Kaushal dilaporkan baru saja menikah. Katrina Kaif dan Vicky Kaushal menikah pada Kamis 9 Desember 2021 di Six Senses Fort Barwara di Rajasthan.

Dilansir Hindustan Times, Jumat, Katrina Kaif dan Vicky Kaushal tampak mengenakan pakaian adat berwarna merah untuk acara pernikahan mereka.

Sederet artis Bollywood yang diundang ke acara pernikahan mereka di antaranya Neha Dhupia, Angad Bedi, Gurdas Maan, Malavika Mohanan, Sharvari Wagh, Radhika Madan, Kabir Khan, serta Mini Mathur.

• AYU TING TING Bongkar Fakta Pernikahan Shaheer Sheikh, Respon Shaheer di Postingan Ayu Jadi Sorotan

Walapun Katrina Kaif mengundang banyak rekan sesama selebritas ke pesta pernikahannya, sahabatnya, Salman Khan dan keluarga justru tidak terihat di acara tersebut lantaran sedang berada di Riyadh.

Katrina Kaif dan Vicky Kaushal mempersiapkan keranjang selamat datang untuk para tamu yang hadir.

Di pesta pernikahan itu, para tamu ternyata dilarang menggunakan ponsel mereka selama acara inti berlansung.

Diketahui, Katrina Kaif dan Vikcy Kaushal dikabarkan memulai hubungan pada tahun 2019.

Selama dua tahun terakhir, hubungan dua sejoli itu tidak pernah diumumkan secara resmi ke publik.

Walaupun demikian, momen di mana Katrina Kaif dan Vicky Kaushal menghadiri pesta dan liburan bersama tetap terendus warganet.

• AKTRIS Juhi Chawla Tanda Tangani Jaminan Pembebasan Putra Shah Rukh Khan, Aryan Khan Bebas Hari Ini

Kode-kode kecil bahwa keduanya tengah menjalin hubungan spesial juga seringkali ditemukan warganet. Contohnya, ketika pada Oktober lalu Katrina Kaif menghadiri acara pemutaran film Vicky Kaushal, Sardar Udham.

Katrina Kaif terlihat memeluk Vicky Kaushal. Ia juga memuji penampilannya lewat unggahan di Instagram. "@shoojitsircar visi yang luar biasa, film yang begitu indah, penceritaan yang murni dan @vickykaushal hanyalah bakat murni, mentah, jujur, memilukan," tulis dia.

Pada November, Vicky Kaushal juga menjadi sorotan usai menceritakan sosok wanita yang ingin ia nikahi di acara Into The Wild With Bear Grylls.

"Siapa pun yang membuatmu merasa di rumah sepanjang waktu, kamu hanya tahu hubungan itu. Juga, di mana ada pemahaman itu, di mana kamu saling mencintai karena kelebihan dan kekuranganmu berdua, dan kami membuat satu sama lain menjadi versi yang lebih baik," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Katrina Kaif Resmi Menikah dengan Vicky Kaushal"