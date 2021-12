UPDATE Promo HokBen Hari Ini 9 Desember 2021, Ada Banyak Promo Hemat Nikmati 6 Promo HokBen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Rabu 8 Desember 2021 hadir dengan promo - promo barunya.

Jangan cuma dibayangin, makin gak konsen, yuk ke HokBen.

Nyegerin kamu saat beraktifitas, anti bosen, Koori Konyaku memang yang paling pas!

Manis-manis yang bikin seger cocok banget buat naikin mood aktifitas kamu nih!

Cuma 25 ribu loh, kamu bisa pesan Koori Konyaku via via Dine-in, Takeaway, Mitra Online atau via HokBen App/Web!

Kenikmatan Beef Teriyaki HokBen emang gak ada duanya!

Beefnya yang lembut dan enak banget sulit banget dilupain.

Apapun menu pilihan daging kamu, udah pasti HokBen juaranya!

Gimana kalau makan hari ini kita pesen beef dari HokBen?

Pasti puas dan kenyang deh!

