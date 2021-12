Sambut Akhir Tahun, The Palace Jeweler Berikan Liontin Berlian Kasmaran dari Anne Avantie

Untuk memanjakan pelanggannya The Palace memberikan liontin berlian Kasmaran senilai Rp5.999.000 hasil kolaborasi bersama desainer ternama Indonesia, Anne Avantie dan dapat diperoleh pelanggan untuk setiap pembelian perhiasan berlian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The Palace Jeweler terus memanjakan pelanggannya.

Kali ini menyambut perayaan akhir tahun 2021, The Palace Jeweler kembali meluncurkan promo terbarunya berbagi liontin berlian gratis yang bisa didapatkan pelanggan hingga bulan Desember 2021 ini.

The Palace Jeweler sebagai merek perhiasan nasional yang Terlengkap, Terjangkau, dan Terjamin yang berada di bawah naungan PT Central Mega Kencana.

Memiliki koleksi dari mulai perhiasan emas, perhiasan berlian, dan batu mulia kembali meluncurkan promo terbarunya berbagi liontin berlian gratis yang bisa didapatkan pelanggan hingga bulan Desember 2021 ini.

Untuk memanjakan pelanggannya The Palace memberikan liontin berlian Kasmaran senilai Rp5.999.000.

Ini merupakan hasil kolaborasi bersama desainer ternama Indonesia, Anne Avantie dan dapat diperoleh pelanggan untuk setiap pembelian perhiasan berlian dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Liontin berlian ini sangat spesial dan terbatas karena liontin kasmaran tersebut baru resmi diluncurkan di Februari 2022.

Jelita Setifa selaku General Manager The Palace Jeweler mengatakan Liontin berlian Kasmaran by Anne Avantie ini merupakan suatu wujud konsistensi The Palace untuk terus berkolaborasi dengan desainer-desainer ternama Indonesia dan terus berinovasi untuk menghasilkan karya-karya baru.

Memiliki tampilan yang mewah dan elegan, liontin kasmaran tersebut cocok dijadikan hadiah spesial bagi orang terkasih untuk menutup akhir tahun 2021.

"Selain itu, dalam rangka memeriahkan gifting season, promo spesial akhir tahun ini juga merupakan ajang bagi The Palace Jeweler untuk berbagi kebahagian akhir tahun bersama pelanggan setianya,” ujarnya.