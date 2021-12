Apa itu Kecerdasan Intrapersonal ? Bagaimana Cara Meningkatkan Kecerdasan Intrapersonal Anak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Howard Gardner dalam sebuah buku berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences mengemukakan pandangannya tentang kecerdasan intrapersonal.

Ia menilai kecerdasan intrapersonal adalah salah satu kategori kecerdasan yang berbeda dalam teori kecerdasan majemuk.

Ia memandang bahwa setiap orang memiliki kecenderungan pada kecerdasan yang berbeda, sehingga bukan merupakan satu kecerdasan tunggal yang bisa disamaratakan.

Ia membaginya menjadi delapan kategori termasuk verbal linguistik, musikal, kinestetik jasmani, logika matematika, naturalis, interpersonal, intrapersonal, dan visual spasial.

Anak dengan kecerdasan intrapersonal biasanya sangat memotivasi diri, introvert, dan senang menghabiskan waktu sendirian.

Kelebihannya, mereka juga sangat pandai memilih jalan mereka sendiri tanpa validasi orang lain.

Sebagaimana dilansir dari Scary Mommy, berikut ini karakteristik dan tips meningkatkan kecerdasan intrapersonal pada anak.

• Daftar 5 Permainan yang Bisa Meningkatkan Kecerdasan Anak, Salah Satunya Bermain Peran Dokter

Karakteristik Kecerdasan Intrapersonal

Anak dengan kecerdasan intrapersonal memiliki kapasitas tinggi untuk memahami diri sendiri, termasuk keinginan, ketakutan, dan menggunakan informasi secara efektif dalam mengatur kehidupannya sendiri.

Mereka lihai dalam mengembangkan strategi, rencana, analisis kritis, dan menemukan solusi untuk masalah.