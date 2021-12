5 Pemain Menerima Kartu Merah Dimatchday Keenam Liga Champions, FC Porto vs Atletico Madrid 2 Kartu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak lima kartu merah tercipta pada matchday keenam Liga Champions musim 2021/2022 yang dihelat dari Rabu 8 Desember 2021.

Dua dari lima kartu merah itu terjadi di sebuah laga yakni partai hidup mati yang mempertemukan FC Porto dan Atletico Madrid.

Laga yang mempertemukan Porto dan Atl Madrid menghasilkan kemenangan Atl Madrid sekaligus membuat Luis Suarez dkk lolos ke babak 16 besar mendampingi Liverpool.

Kemudian laga lainnya yang menghasilkan kartu merah adalah laga Leipzig vs Manchester City, Dortmund vs Besiktas dan Real Madrid vs Inter.

Seperti diketahui, sudah ada total 12 tim yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Masih ada empat tiket tersisa yang diperebutkan pada matchday keenam pada Kamis 9 Desember 2021 ini.

Berikut Daftar Pemain Penerima Kartu Merah di Matchday Keenam, Rabu 8 Desember 2021.

1. Kyle Walker - Manchester City

2. Wlinton - Besiktas