Pentingnya Pelatih Berlisensi untuk Hasilkan Pemain Berprestasi

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, PONTIANAK - PSSI-AFC C License Coaching Course telah resmi dibuka oleh Ketua Asprov PSSI Kalbar Setyo Gunawan, di Hotel Borneo Pontianak Kalimantan Barat, Senin 6 Desember 2021.

Pelatihan pelatih lisensi C Asian Football Confederation (AFC) se-Kalimantan Barat ini digelar oleh Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Asprov PSSI Kalbar) yang menghadirkan langsung pelatih lisensi A pro PSSI Choach Mundari Karya.

Choach Mundari Karya menyampaikan, pelatihan pelatih lisensi C merupakan hal yang sangat penting bagi para pelatih sepak bola. Dimana peran pelatih untuk menghasilkan pemain berprestasi. Pasalnya di dalam regulasi AFC atau FIFA ada tiga kategori lisensi bagi para pelatih yaitu lisensi C, B dan A dan A pro.

Lisensi C ini, kata dia merupakan, kategori yang paling bawah di dalam kursus kepelatihan dengan waktu 2 minggu.

Pada pelatihan pelatih lisensi C AFC di Kalbar ini, lanjut dia, akan ada banyak materi tentang bagaimana melatih dengan baik.

"Bagaimana seorang pelatih mengajarkan pemain-pemainnya cara berlatih yang benar, jadi kira-kira konsepnya seperti itu," kata Mundari Karya yang juga sebagai Direktur Pembina Usia Muda Barito Putera.

Pada pelatihan ini, ia mengatakan akan ada dua sesi di setiap harinya yaitu di pagi hari praktek 3 sampai 4 jam. Kemudian dilanjutkan di siang hari mulai pukul 13.00 sampai pukul 16.00 ada teori.

"Jadi ini selalu berkaitan apa yang kita berikan di dalam praktek, maka berhubungan dengan teori yang kita berikan di kelas, " jelasnya.

Saat ditanya seberapa penting pelatihan lisensi C bagi para pelatih, Mundari Karya menjelaskan, bahwa jika berbicara olahraga dunia sepak bola, maka pelatih yang yang bagus akan menciptakan pemain-pemain yang bagus pula.

Sedangkan sejauh ini, ia tak memungkiri, bahwa minimnya sumber daya manusia (SDM) pelatih masih menjadi persoalan di Indonesia dan termasuk di Kalbar.