BENARKAH WhatsApp BNI Penerima Bantuan Subsidi Bunga serta Arti Apa Itu Fasilitas KPR BNI Griya?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah nasabah BNI khususnya mereka yang mempunyai kredit perumahan melalui BNI menerima pesan atau WhatsApp dari BNI perihal adanya subsidi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dala pesan tersebut dijelaskan Fasilitas KPR BNI Griya Bapak/Ibu memenuhi kriteria untuk menerima Subsidi Bunga.

Selain itu, nasabah juga diarahkan untuk mengakses alamat https://jendelaumkm.id.

Berikut ini bunyi pesan yang dikirimkan pasa nasabah:

Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kami informasikan bahwa Fasilitas KPR BNI Griya Bapak/Ibu memenuhi kriteria untuk menerima Subsidi Bunga dan akan dicairkan ke rekening afiliasi Bapak/Ibu paling lambat 17 Desember 2021, setelah terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban tunggakan bila ada.

Pemberitahuan resmi penerima subsidi dapat mengakses portal https://jendelaumkm.id/ pada menu Cek Subsidi dengan memasukan NIK dan No. Rekening Pinjaman.

Apabila Bapak/Ibu tidak berkenan menerima subsidi PEN dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI CALL 1500046 selambat- lambatnya 12 Desember 2021.

BNI Griya adalah pilihan KPR BNI untuk tujuan pembelian properti (rumah), pembangunan/renovasi, top up, refinancing, hingga take over.

Properti yang menjadi kriteria BNI Griya termasuk juga vila, apartemen, kondominium, rumah toko (ruko), rumah kantor, atau tanah kaveling.

KRITERIA PENERIMA BANTUAN