Asprov PSSI Kalbar akan Gelar Pelatihan Pelatih Lisensi C AFC se-Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (Asprov PSSI Kalbar) akan menggelar pelatihan pelatih lisensi C Asian Football Confederation (AFC) se-Kalimantan Barat.

Pelatihan tersebut akan dipusatkan di Hotel Borneo Pontianak Kalbar pada 15 Desember 2021.

Ketua Asprov PSSI Kalbar Setyo Gunawan menyampaikan, pelatihan pelatih lisensi C AFC tersebut dilaksanakan dalam rangka memenuhi sumber daya pelatih. Dimana pada liga 3 dan soeratin SDM pelatih di Kalbar belum memenuhi persyaratan.

Seharusnya, kata dia, sudah diterapkan kepada seluruh pelatih utama, asisten pelatih dan pelatih kiper harus lisensi C.

"Pelatihan pelatih lisensi C ini, diselenggarakan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Karena untuk pelatih yang lisensi C saat ini mungkin hanya 2 orang saja di Kalbar. Makan untuk mengejar itu, sehingga diselenggarakan pelatih pelatih lisensi C, " ujarnya.

Ia berterima kasih kepada PSSI yang telah memberikan perhatian khusus kepada asprov PSSI Kalbar untuk terus meningkatkan SDM.

Dirinya juga berterima kasih kepada sekretaris asprov PSSI Kalbar dan Dirtek PSSI Kalbar.

Sementara itu, Sekertaris Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Barat, Nanang Setiabudi menyampaikan, pada pelatihan tersebut akan diikuti oleh peserta 24 orang dari pelatih klub di 14 kabupaten/Kota di Kalbar.

Pelatihan tersebut akan belang selama 15 hari yang akan ada kelas terori dan praktek.

Pada pelatihan tersebut akan dihadiri langsung oleh PSSI pusat yang sudah lisensi A.

Diantarnya yang akan datang adalah Yeyen Tumina dari PSSI Lisensi A Instruktur, dan Emral Bin Bustaman yang juga sudah lisensi A.

"Kedepan kita terus melakukan komunikasi untuk peningkatan pelatih, " ungkapannya. (*)

