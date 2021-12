Daftar Pemenang AAA 2021 Lengkap ! Hayo, Siapa Pemenang Asia Artist Awards 2021? Ada Favorit Kalian?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Asia Artist Awards 2021 atau AAA 2021 sukses terselenggara di KBS Arena, Seoul, Kamis 2 Desember 2021.

Asia Artist Awards (disingkat AAA) adalah upacara penghargaan yang diselenggarakan oleh surat kabar bisnis Korea Selatan, Money Today dan merek media globalnya, StarNews dan MTN.

AAA sebagai bentuk penghargaan untuk mnghormati prestasi luar biasa dan kontribusi internasional seniman Asia di televisi, film dan musik.

Upacara penghargaan pertama kali diselenggarakan pada 16 November 2016 di Aula Perdamaian Universitas Kyung Hee di Seoul, dan disiarkan langsung melalui satelit di seluruh Asia

Untuk kategori aktor dan aktris, penghargaan Daesang yakni Actor of the Year (TV), Actor of the year (Film) dan Actor of the Year (Daesang).

Sementara itu untuk kategori penyanyi, ada sejumlah penghargaan utama Daesang diantaranya Trot of the Year, Stage of the Year, Performance of the Year, Song of the Year, Album of the Year dan Singer of the Year.

Acara dimeriahkan dengan penampilan sejumlah musisi dan aktor/aktris diantaranya aespa, Seventeen, DKB, Stray Kids, THE BOYZ, ITZY, Lim Young Woong, ENHYPEN, BLITZERS, T1419, KINGDOM, STAYC, Weeekly, Brave Girls, EVERGLOW, Golden Child, NU’EST, ASTRO, Pentagon, Momoland, Cosmic Girls CHOCOMEm, BamBam, Wonho, Kang Daniel, Kwon Eun Bi, WOODZ (Jo Seung Youn) dan AleXa.

Siapa saja pemenangnya ? Berikut ini daftarnya dikutip dari berbagai sumber :

KATEGORI AKTOR/AKTRIS