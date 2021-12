Rekomendasi Film Hari Disabilitas Internasional, Cek Rating Tertinggi Favorit Banyak Orang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut lima rekomendasi film tentang disabilitas yang dapat Anda tonton dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Hari Disabilitas Internasional akan diperingati besok, Jumat 3 Desember 2021.

Ada berbagai cara untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional dan salah satunya adalah menonton film.

Menonton film merupakan salah satu sarana untuk bisa belajar serta mengagumi cara hidup dari penyandang disabilitas dalam kekurangan yang dimilikinya.

Film bertema disabilitas pun juga disajikan dalam berbagai macam genre seperti dokumenter, romantis, drama, hingga horror.

Berikut ini daftar rekomendasi film tentang disabilitas yang telah dirangkum Tribunnews.com dari easterseals.ca dan slashfilm.com.

1. The Theory of Everything (2014)

Film ini merupakan biografi dari salah satu fisikawan terkenal dunia, Stephen Hawking.

The Theory of Everything pun bercerita tentang kehidupan Stephen Hawking yang diperankan oleh Eddie Redmayne.

Stephen Hawking adalah sosok yang jenius dan sedang berkuliah di Universitas Cambridge mengambil jurusan astrofisika.