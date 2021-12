UPDATE Promo JCO Hari Ini 1 Desember 2021, Nikmati 8 Promo Terbaru JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini Rabu 1 Desember 2021 hadir dengan promo - promo terbarunya.

Nikmati kesegaran Iced Brown Sugar Latte untuk temani harimu.

Makin segar karena ada promo buy one get one hanya dengan harga Rp 31 ribu!

Promo berlaku hingga 5 Desember 2021 ya.

Dapatkan juga promo buy one get one hanya Rp 38 ribu untuk setiap pembelian manual brew French Press method khusus untuk di 16 store berikut ini:

Supermall Karawaci, Stand Alone Villa Melati Mas, Stand Alone Foresta Serpong, The Breeze BSD, Stand Alone Blora, Gandaria City.

Blok M Plaza, Pondok Indah Mall, Cimanggis Square, Stand Alone Jati Asih, Stand Alone Tamini, Plaza Metropolitan Tambun, Ramayana Yasmin Bogor, The Park Sawangan, Puri Indah Mall, dan Stand Alone Joglo.

Promo berlaku hingga 5 Desember 2021.

Hadirkan kebahagiaan di hari Senin Anda dengan donat dan yogurt yang lezat ini.

Dapatkan Jpops plus Jcool dengan harga spesial karena ada promo mingguan. Ya ya!