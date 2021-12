SOAL PAS Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Latihan UAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pembahasan kunci jawaban soal materi Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA / SMK / MA Semester 1 (Ganjil) tahun 2021.



Adapun soal adalah untuk latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), atau Penilaian Akhir Semester (PAS) materi Bahasa Indonesia Kelas 12 SMA / SMK / MA Semester 1 (Ganjil) tahun 2021.



Kunci jawaban dapat dijadikan sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.



Sementara soal yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda dan essay.



Soal dan jawaban dapat menjadi pedoman orangtua, guru dan wali murid dalam membimbing siswa dalam belajar.



Berikut pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS untuk siswa kelas 12 Kelas 12 SMA / SMK / MA pelajaran Bahasa Indonesia Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:



(Update Informasi Kunci Jawaban)



SOAL DAN JAWABAN KELAS 12 SMA SEMESTER 1



*SOAL PILIHAN GANDA



A. Berilah tanda silang pada huruf a b c d atau e di depan jawaban yang benar



1. Membuat surat lamaran yang baik dan benar harus ditinjau dari segi….

a. Kalimat – kata

b. EYD – hal

c. Kaitan antarkalimat – hal

d. Hal – struktur e. Diksi – EYD

Jawaban: a

2. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan adalah….

a. Tanggal surat

b. Ucapan terima kasih

c. Alamat surat

d. Isi surat

e. Hal

Jawaban: b

3.Perhatikan iklan berikut!

Tantangan karier PT Garuda Indonesia

Membutuhkan tenaga pembukuan

Syarat

1. Sarjana Akuntansi

2. Pengalaman min. 2 thn

3. Domisili Jakarta

Lamaran ke PT Garuda Nusantara Jalan Garuda 85 Jakarta Pusat

Pembuka surat lamaran kerja yang paling tepat berkaitan dengan iklan di atas adalah….

a. Bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapaka iklankan.

b. Dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan

c. Berdasarkan iklan yang Bapak beri tahukan, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut

d. Berdasarkan lowongan kerja yang Bapak iklankan untuk tenaga pembukuan, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan kerja tersebut.

e. Sesuai dengan iklan yang Bapak tawarkan, dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut

Jawaban: d

4. Cermatilah penutup surat lamaran pekerjaan berikut! Besar harapan saya dapat diterima diperusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya, dihaturkan terima kasih. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut adalah….

a. Besar harapan saya, Bapak mempertimbangkan lamaran saya. Atas kebijaksanaannya, diucapkan terima kasih.

b. Besar harapan saya, Bapak dapat menerima saya. Atas kebijaksana Bapak , saya mengucapkan terima kasih.

c. Mohon Bapak dapat menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak , dihaturkan terima kasih.

d. Sudihlah kiranya Bapak menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih

e. Atas kebijaksanaan menerima saya di perusahaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih

Jawaban: b

5. Cermati paragraph surat berikut!

Kami tidak menerima anda, karena posisi yang Anda mau. Perbaikan kalimat surat balasan surat lamaran diatas yang tepat dan santun adalah…

a. Maaf, kami tidak bisa menerima surat Anda

b. Maaf, saat ini kami tidak bisa menerima Anda, karena posisi yang anda mau penuh

c. Maaf posisi yang Anda inginkan sudah penuh

d. Maaf, untuk saat ini kami tidak bisa menerima Anda karena posisi yang anda harapkan penuh

e. Maaf, untuk saat ini kami belum bisa menerima Anda, karena posisi yang anda inginkan sudah terisi

Jawaban: e

6. Listrik sudah empat tahun masuk kampungku dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungkuh cahaya, musik, es, api, dan angin. Di kampungku listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tetapi kampung tidak merasa kehilangan bulan.

Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerpen di atas adalah ….

a. pengarang sebagai orang pertama pelaku utama

b. pengarang sebagai orang kedua yang serba tahu

c. pengarang sebagai orang pertama pelaku tunggal

d. pengarang sebagai orang pertama pelaku pembantu

e. pengarang sebagai pengamat orang pertama

Jawaban: a



7. Perhatikan puisi berikut ini!

Kucing resah

Kucing barah

Kucing marwah

Kucing amuk

Kucing rasuk

Kucing palak

Kucing kucing

Kucing sembilu

Kucing batinku

Ngiau!



Sutarji Calzoum Bachri



Jika diperhatikan dengan saksama, semua simbol dalam puisi di atas menyatakan …

a. kesan gejolak batin yang susah dan semangat memudar

b. kesan gejolak batin yang resah dan semangat yang meluap-luap

c. kesan suasana batin yang gundah dan semangat yang padam

d. kesan suasana batin yang menggelora

e. kesan gejolak batin yang membara di tengah suasana sedih

Jawaban: b



8. Pelayanan angkutan kapal laut semakin buruk menyusul adanya keputusan pemerintah yang membatasi penjualan tiket. Kenyataannya, jumlah penumpang jauh lebih besar daripada kapasitas kapal. Hal ini menyebabkan penumpang harus membeli tiket pada calo dengan harga tinggi atau terpaksa nekat menjadi penumpang gelap.

Permasalahan utama dalam teks di atas adalah ….

a. harga tiket terlalu tinggi

b. dibatasinya penjualan tiket oleh pemerintah

c. merebaknya calo akibat naiknya harga tiket

d. buruknya pelayanan angkutan kapal laut

e. jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal

Jawaban: d



9. Masalah yang tidak dibahas dalam kutipan (nomor 3) ialah ….

a. buruknya pelayanan angkutan kapal laut

b. pemerintah memutuskan membatasi penjualan tiket

c. jumlah penumpang melebihi kapasitas kapal

d. merebaknya calo akibat naiknya harga tiket

e. penumpng terpaksa membeli tiket kepada calo

Jawaban: d



10. Pengarang menyoroti tokoh yang tidak menyalahkan takdir. Hal tersebut berarti pengarang mengungkapkan nilai ….

a. adil

b. religious

c. moral

d. politik

e. sosial

Jawaban: c

11. Agar pidato berjalan dengan baik, pembicara harus memahami hal-hal berikut ini, kecuali ….

a. memahami kondisi hadirin yang mendengarkan

b. menguasai topik yang dibicarakan

c. membuat kerangka pidato

d. berlatih pidato sebelum tampil di depan hadirin

e. pidato tanpa teks

Jawaban: e



12. Di tengah lagu “I’m Not Called Sexy Bitch” yang dibatem yang digunakan Duo Ratu, tiba-tiba sound system yang digunakan rusak. Vokal Mulan pun hilang ditelan beberapa instrument musik yang masih aktif. Terlihat benar, betapa kedua penyanyi itu berusaha tetap tampil wajar. Akan tetapi, gurau kepanikan tetap saja terlihat di wajah mereka.

Ide pokok paragraf di atas adalah ….

a. Lagu “I’m Not Called Sexy Bitch”

b. Sound system yang digunakan Duo Ratu rusak

c. Vokal Mulan pun hilang

d. Instrumen musik Ratu masih aktif

e. Gurat kepanikan tetap saja terlihat di wajah mereka

Jawaban: b



13. Bacalah penggalan teks cerita sejarah di bawah ini dengan saksama!

Pesona sepak bola sebagai salah satu olahraga paling top sejagad memang tak pernah pudar. Di setiap generasi, selalu saja muncul gelombang penggemarnya. Baik itu dipandang sebagai olahraga kesukaan maupun sekedar tontonan untuk hiburan, sepak bola tidak pernah habis untuk diulik. Salah satu kompetisi akbar yang saying dilewatkan adalah Piala Dunia. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah….

a. Sepak bola merupakan olahraga paling top

b. Sepak bola merupakan olahraga yang mempesona

c. Penggemar sepak bola ada di setiap generasi

d. Piala dunai merupakan sebuah kompetisi sepak bola akbar

e. Sepak bola merupakan olah raga yang sekedar tontonan untuk hiburan

Jawaban: b



14. Struktur yang membangun teks editorial sama dengan teks….

a. Eksplanasi

b. Eksposisi

c. Deskripsi

d. Laporan

e. Cerpen

Jawaban: b



15. Berikut yang tidak termasuk ciri teks editorial adalah….

a. Berisi opini redaksi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan

b. Berisi ulasan tentang suatu masalah yang dimuat

c. Biasanya bersekala nasional, berita internsional dapat menjadi teks editorial, apabila berita tersebut memberi dampak kepada nasional

d. Tentang pikiran subjektif redaksi

e. Bersifat cerita rekaan

Jawaban: e

Kutipan berikut untuk soal nomer 16 s.d. 18.

Perhatikanlah dengan saksama!

Menurut ibu yang didengarnya dari Ayah, sebab terjadi penikaman terhadap Opzichter itu selalu menggangu istri-istri mereka, dan rupanya kuli-kuli kontrak itu sudah gelap matanya, tidak dapat lagi menahan hati melihat Opzichter itu mengganggu istri-istri mereka. Lalu mereka memutuskan ramai-ramai menyerang si Opzichter.

Kuli Kontrak, Mochtar Lubis



16. Konflik dalam kutipan tersebut adalah ….

a. rasa benci istri kuli-kuli kontrak terhadap Opzichter yang kurang ajar

b. Opzichter merasa marah karena istri kuli-kuli kontrak tidak patuh padanya

c. rasa marah (gelap mata) kuli-kuli kontrak terhadap Opzichter

d. rasa tertekan perasaan istri-istri kuli kontrak terhadap suami mereka

e. Opzichter merasa terhina istri kuli-kuli kontrak menolaknya

Jawaban: c



17. Penyebab konflik pada diri kuli kontrak adalah ….

a. kuli-kuli kontrak memaki-maki Opzichter

b. istri kuli-kuli kontrak mengandung Opzichter kepada suami mereka

c. Opzichter tidak dapat lagi menahan marahnya terhadap istri kuli kontrak

d. istri kuli kontrsk merasa dihina oleh perlakuan Opzichter

e. Opzichter selalu menggangu istri kuli-kuli kontrak

Jawaban: e



18. Peristiwa akibat konflik tersebut adalah ….

a. Opzichter menyerang kuli-kuli kontrak yang melawan

b. kuli kontrak memutuskan untuk menyerang Opzichter

c. Opzichter mengutuk kuli-kuli kontrak mengekang istrinya

d. istri kuli kontrak mengadukan perbuatan Opzichter kepada mereka

e. kuli kontrak melindungi istri-istri mereka dari bahaya

Jawaban : b



Kutipan puisi berikut untuk soal nomor 19 dan 20.

Perhatikanlah kutipan puisi berikut dengan saksama!



MENYESAL

Pagiku hilang sudah melayang

Hari mudaku sudah pergi

Sekarang petang datang membayang

Batang usiaku sudah tinggi

Aku lalai di hari pagi

Beta lengah di masa muda

Kini hidup meracun hati

Miskin ilmu, miskin harta

….

A. Hasymi.



19. Kata petang pada larik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang ….

a. waktu sore hari

b. kehidupan manusia

c. suasana senja

d. masa tua

e. perasaan manusia

Jawaban: d



20. Maksud bait kedua puisi tersebut adalah ….

a. Seseorang yang lengah di pagi hari sehingga hidupnya sangat menderita di usia muda

b. Seseorang yang menderita hidupnya karena tidak punya ilmu dan harta

c. Seseorang yang miskin harta dan miskin ilmu pada masa muda karena ia lupa waktu

d. Seseorang yang telah menyia-nyiakan masa mudanya dalam menuntut ilmu sehingga hidup menderita di hari tua

e. Seseorang yang melalaikan waktu di masa muda karena dia tidak memiliki ilmu dan harta

Jawaban: d

