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Liga 2

Live Streaming Liga 2 Indonesia 2021 Hasil Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Vidio

Laga Sriwijaya FC vs PSMS Medan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Selasa, 30 November 2021, pukul 18.15 WIB.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO/KOLASE
Laga Sriwijaya FC vs PSMS Medan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Selasa, 30 November 2021, pukul 18.15 WIB. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Sriwijaya FC vs PSMS Medan Liga 2 Indonesia 2021 grup A.

Laga Sriwijaya FC vs PSMS Medan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Selasa, 30 November 2021, pukul 18.15 WIB.

Hasil pertandingan dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

Saksikan pertandingan Sriwijaya FC vs PSMS Medan live Vidio.

Link siaran langsung live streaming terdapat dalam artikel ini.

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Rekor Pertemuan Terakhir

28/10/2021: PSMS Medan 0-0 Sriwijaya

1/10/2019: Sriwijaya 1-2 PSMS Medan

1/8/2019: PSMS Medan 1-1 Sriwijaya

18/10/2018: Sriwijaya 0-3 PSMS Medan

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