UPDATE Promo JCO Hari Ini 29 November 2021, Nikmati 3 Promo Terbaru JCO Mulai 31 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini Senin 29 November 2021 hadir dengan promo-promonya.

Hari ini, JCO memanjakan Anda dengan promo-promo terbarunya.

Yuk intip apa aja promo terbaru hari ini.

Wah ada promo 1 Box JPop + 1 JCool To Go hanya Rp 92.000.

B1G1 Iced Brown Sugar Latte D Rp 31.000.

• UPDATE Promo Burger King Hari Ini 29 November 2021, Promo Akhir Bulan Hujan Promo di Burger King

HanyaRp 55.000, Anda bisa nikmati J.Cool To Go .

Promo JCO . (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ INSTAGRAM)

JCO memperkenalkan jajaran produk barunya Hot Speculoos, Speculoos Frappe, dan Speculoos Donut!

Perpaduan sempurna untuk suasana akhir tahun!

Tersedia hingga 31 Desember 2021.

• UPDATE Promo Pizza Hut Hari Ini 29 November 2021, Ada 4 Promo Gratis di Akhir Bulan

New Years and Christmas Day is getting closer!