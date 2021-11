Kontes Motor Klasik Piala Wali Kota Singkawang, Ini Juaranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Bertempat di Singkawang Grand Mall Jl. Alianyang Keluaran Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, dilaksanakan kegiatan Kontes Motor Klasik Piala Walikota Singkawang dengan tema "Lestarikan Kota Budaya, Lestarikan Motor Tua, Pasti ke Singkawang, Pakai Motor Tua", Sabtu 27 November 2021.

Sebanyak 10 Personel Polres Singkawang yang melaksankaan kegiatan Pengamanan dipimpin oleh Iptu Munaji, S.H., berdasarkan Sprin Kapolres Singkawang nomor : Sprin/1945/XI/OPS.4.5./2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengamanan Kontes Motor Klasik Anniversary "26ether" KHAMBEC70, dan Surat dari Panitia Motor Klasik Anniversary nomor : 03/KMKPWS/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang permohonan ijin kegiatan, serta Surat dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Singkawang nomor : 056/Set.Satgas Covid-19/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Rekomendasi penyelenggaraan kegiatan kontes Motor Klasik Piala Walikota Singkawang.

Adapun susunan Panitia yakni

Selaku Ketua panitia Rainal Bonanza, Sekretaris Herfiansyah, selaku Juri penilai 1, Aurel dan selaku Juri penilai 2, Abdul Manap.

Kapolsek Singkawang Barat Kompol. Charles Sitorus, S.H., melalui Iptu. Munaji, S.H. mengatakan bahwa rencana susunan acara sesuai jadwal adalah pukul 10.00 Wib - 15.00 Wib, penilaian Juri dan acara hiburan, pukul 15.00 Wib - 17.30 Wib, pembukaan dan sesi fhoto, kemudian pukul 19.30 Wib pengumuman pemenang.

Sebanyak 89 unit motor tua yang berasal dari Kota Pontianak, Kubu Raya, Singkawang, Pemangkat, Jawai, Tebas, Sambas, Tayan, dengan kriteria kelas yang di pertandingkan sebagai berikut.

1. Kelas bebek klasik standart

2. Kelas bebek klasik modifikasi

3. Kelas sport klasik standart

4. Kelas sport klasik modifikasi

5. Kelas FFA klasik exstreme

6. Kelas C-Series bebek klasik Honda

7. Kelas Vespa klasik

8. Kelas Mini bike

Adapun hasil pemenang kontes motor adalah Juara Kelas Bebek Klasik Standart : No.081 atas nama Angga Sigit Wicaksono dengaan Poin 255.

No.056 atas nama Wahyu Firmansyah / Poin 232, No. 091 / Nico Aldes / Poin 215.

Juara Kelas Bebek Klasik Modifikasi : No. 046 atas nama Eko Sugiarto / Poin 260, No. 030 atas nam Ariansyah / Poin 185, No. 048 / Tuti Serdayati / Poin 157,5.

Juara Kelas C-Series Bebek Klasik Honda : No. 083 / Nico Aldes L / Poin 215, No. 047 / Edy Efendy / Poin 205, No. 068 / Ersandi / Poin 197,5