Jadwal Jam Tayang Liga 2 Indonesia 2021 Live Selasa 30 November PSG Pati vs HWFC, Laga Hidup Mati

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update jadwal jam tayang Liga 2 Indonesia 2021, Selasa 23 November 2021.

Ada lima partai yang tersaji pada laga krusial yang akan tersaji di antaranya Sriwijaya FC vs PSMS Medan, Dewa United vs Persekat, Perserang Serang vs Badak Lampung FC, PSG Pati vs Hizbul Wathan FC dan Persijap vs PSIM Yogyakarta.

Dari lima partai tersebut, laga yang masih sangat menentukan masih tersaji di antaranya Dewa United vs Persekat di grup B, PSG Pati vs Hizbul Wathan di grup C dan Persijap vs PSIM Yogyakarta.

Laga PSG Pati vs HWFC akan menjadi partai hidup mati.

Kedua tim akan saling berhadapan untuk menentukan nasib apakah bertahan di Liga 2 atau terdegradasi.

PSG Pati sementara menghuni peringkat 5 dengan empat poin dan hanya unggul satu poin dari HWFC.

Hingga dipastikan laga kedua tim akan berlangsung sengit.

Hingga kini sudah dua tim yang terdegradasi yakni Badak Lampung di grup A dan KS Tiga Naga di grup B.

Berikut Jadwal Match ke-10 Liga 2 Indonesia 2021 :

Senin, 29 November 2021 Grup A