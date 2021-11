PROMO KFC Hari Ini 27 November 2021, Paket Hemat Kombo Duo Rp 50 Ribuan & Loaded Fries Rp 38 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo KFC terbaru yang bisa menjadi menu pilihan mengisi weekend hari ini Sabtu 27 November 2021.

Saat ini terdapat beragam promo KFC yang menggugah selera dan menyegarkan pas banget dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Diantara beragam promo diantaranya ada loaded fries mulai 38 ribuan, menu kombo duo seharga 50 Ribuan saja dengan beragam pilihan mulai paket A, B, C, dan D, kombo gratis tiket nonton di cinepolis, mega kombo mulai 240 ribuan, Drive-Thru menu DT24 cuma 54 ribuan, menu bento sambal nusantara harga cuma 19 ribuan.

Ada juga promo KFC koolz mulai dari Rp 13 Ribuan, smart family deal untuk 4 potong ayam HCC/OR/Mix, 3 nasi, 3 Coca-Cola, dan 2 KFC Sundae free toys Mulai dari Rp107.728, yubari float Rp 12 ribuan, KFC krusher & donut Rp 7 Ribuan hingga nescafe dan creampuff mulai Rp 20 ribuan, promo 5 potong ayam + 3 nasi cuma 68 Ribuan saja dan masih banyak promo lainnya dan masih banyak lainnya.

Simak beragam promo KFC yang tersedia hari ini Sabtu 27 November 2021 sebagai berikut ini:

(Update Informasi Promo KFC)

Kombo Duo C

KFC Lovers coba deh ajakin temenmu main suit, nanti yang kalah harus traktirin menu Kombo Duo C yaa.

⁠

Mulai dari 50 ribuan, di menu Kombo Duo C ada 2 Krunchy Burger + 2 French Fries reg. + 2 Coca-Cola yang pas banget dinikmatin buat Dine-In berdua! KFC Lovers juga bisa order menu ini untuk Drive-Thru yaa!⁠

⁠

Langsung aja yuk tag temen yang mau kamu ajak main suit buat jajanin menu Kombo Duo C.

Loaded Fries

Santai sebentar yukkk KFC Lovers.