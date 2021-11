7 OBAT Pereda Nyeri Haid di Apotik dan 3 Obat Nyeri Haid Alami, Kenali Nyeri Haid Berbahaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nyeri haid (dismenore) adalah kondisi normal yang hampir pasti dialami wanita tiap bulannya. Kondisi ini terjadi ketika rahim berkontraksi untuk meluruhkan lapisannya yang telah menebal.

Saat pembuahan tak kunjung terjadi, tubuh pun menurunkan kadar hormon progesteron.

Hal ini membuat lapisan rahim perlahan meluruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi.

Dilansir dari hellosehat.com, kontraksi rahim yang terlalu kuat selama proses peluruhan ini dapat menekan pembuluh darah di dekatnya.

Akibatnya, suplai oksigen ke rahim menjadi lebih sedikit.

• VITAMIN agar Cepat Hamil Setelah Haid, Ikuti Petunjuk Cara Agar Cepat Hamil Setelah Haid

Rendahnya asupan oksigen yang masuk ke rahim inilah yang menjadi penyebab kram, nyeri, atau sakit haid muncul.

Bersamaan dengan rahim yang berkontraksi dan meluruh, tubuh juga melepaskan hormon prostaglandin.

Hormon prostaglandin adalah senyawa yang memicu rasa sakit dan peradangan.

Kadarnya cenderung meningkat tepat sebelum menstruasi keluar. Ketika kadar prostaglandin tinggi, kram dan nyeri perut akan terasa makin intens.

Mengutip dari The American College of Obstetricians and Gynelcologists, ini merupakan jenis dismenore primer.