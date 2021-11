UPDATE Promo JCO Hari Ini 26 November 2021, Ada Promo Beli 1 Gratis 1 dan Nikmati 7 Promo Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini Jumat 26 November 2021 banyak promo hemat di JCO lho.

Yuk nikmati waktu ngopimu bersama teman di JCO.

Dapatkan promo buy 1 get 1 untuk setiap pembelian manual brew Syphon method khusus untuk 16 store JCO berikut ini:

Supermall Karawaci, Stand Alone Villa Melati Mas, Stand Alone Foresta Serpong, The Breeze BSD, Stand Alone Blora, Gandaria City.

Blok M Plaza, Pondok Indah Mall, Cimanggis Square, Stand Alone Jati Asih, Stand Alone Tamini, Plaza Metropolitan Tambun, Ramayana Yasmin Bogor, The Park Sawangan, Puri Indah Mall, dan Stand Alone Joglo.

Promo berlaku 22-28 November 2021.

Ssst… sudah ngopi belum pagi ini? Kalau belum kamu bisa nih pesan Jcoccino buat temenin kamu pagi ini.

Dan…. pas banget ada weekly promo! Dengan harga spesial hanya Rp110 ribu kamu bisa dapat 1 liter Jcoccino plus Brown Sugar Latte lho!

Iced Chocolate + Iced Jcoccino (1L Bottle) Rp 110.000, Iced Chocolate + Iced Thai Tea (1L Bottle) Rp 110.000, Iced Jcoccino + Iced Brown Sugar (1L Bottle) Rp 110.000.

Buat yang nggak ngopi? Tenang-tenang yaa… karena ada varian lainnya seperti Thai Tea dan ada Chocolate.