TERBARU Promo HokBen Hari Ini 25 November 2021, Nikmati Koori Konyaku Hanya 25 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HokBen hari ini Kamis 25 November 2021 hadir dengan promo terbarunya.

Nyegerin kamu saat beraktifitas, anti bosen, Koori Konyaku memang yang paling pas!

Manis-manis yang bikin seger cocok banget buat naikin mood aktifitas kamu nih!

Cuma 25 ribu loh, kamu bisa pesan Koori Konyaku via via Dine-in, Takeaway, Mitra Online atau via HokBen App/Web!

Seruan-seruan dengan teman kamu makin asyik kalau makan di HokBen.

Dengan menu-menu yang lengkap, enak dan murah, mulai dari 20 ribuan bikin nongkrong bareng temen makin rame!

Yuk Dine-in di gerai HokBen favorit kamu!

Ini dia!!! Si Manis, imut, enak, dingiiiiiin yang dinantikan!

New Fuji Ice! Terdapat 2 varian rasa, Vanilla Snow dan Choco.

Dengan berbagai bentuk hewan yang imut, makin gemes deh!