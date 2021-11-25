Mobile Legends
Jadwal Main RRQ Hoshi dan ONIC Esports di Piala Dunia Mobile Legends M3 World Championship 2021
Jadwal tanding wakil Indonesia di M3 Wolrd Championship 2021 yaitu RRQ Hoshi dan ONIC Esports di Piala Dunia Mobile Legends.
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal tanding wakil Indonesia di M3 Wolrd Championship 2021 yaitu RRQ Hoshi dan ONIC Esports di Piala Dunia Mobile Legends.
Indonesia diwakili dua perwakilan tim yang bakal berkompetisi di M3 World Championship, yaitu RRQ Hoshi dan Onic Esports untuk memperebutkan total hadiah senilai 800.000 dolar AS (sekitar Rp 11,3 miliar).
Keduanya memastikan tiket Piala Dunia Mobile Legends setelah berhasil menjadi peringkat teratas di ajang Mobile Legends Professional League Indonesia (MPL ID) Season 8.
Sebanyak 16 tim dibagi menjadi empat grup dan masing-masing grup bakal bertanding dalam satu hari dengan mekanisme pertandingan satu game terbaik (Best of 1/BO1).
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Babak awal bakal berlangsung pada 6-9 Desember mendatang, di mana 6 Desember merupakan jadwal untuk Group A, sedangkan 9 Desember untuk Group D.
Jadwal M3 World Championship 2021 Group Stage
Day 1 tanggal 6 Desember 2021 (Group A)
- Blacklist International vs Red Canids: 13.00 WIB
- Malvinas Gaming vs Bedel: 14.00 WIB
- Blacklist International vs Bedel: 15.00 WIB
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