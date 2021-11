PROFIL Zakry Sulisto Suami Velove Vexia, Seorang Pengusaha dan CEO Altarek

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Velove Vexia aktris cantik Indonesia akhirnya resmi melepas masa lajangnya dan menikah dengan lelaki pilihannya.

Aktris Velove Vexia telah resmi menikah dengan sang suami, Zakry Sulisto.

Kabar pernikahan Velove tersebut diketahui sejak sang artis membagikan foto pernikahan di akun Instagram pribadinya.

Pernikahan Velove dan Zakry digelar pada 11 November 2021, lalu.

• Dapat Tudingan Hamil Diluar Nikah, Kini Kakak Jessica Iskandar Buka Suara

Berikut fakta-fakta pernikahan Velove Vexia dan Zakry Sulisto yang dirangkum dari berbagai sumber:

- Digelar Secara Tertutup

Menurut Instagram @bazaarindonesia, pernikahan Velove dan Zakry digelar secara intim dan tertutup.

Diketahui, keduanya melangsungkan pernikahan di Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

"@vaelovexia just tied the knot! On 11th of November, the 31 year old actress and her partner

held an intimate wedding at Plaza Suite, Grand Hyatt Jakarta," tulis @bazaarindonesia.