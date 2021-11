7 PROMO JCO Hari Ini 24 November 2021, Ini Harga Terbaru JCO Selusin dan Setengah Lusin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini Rabu 24 November 2021 banyak promo hemat di JCO lho.

Nikmati promo B1G1 Iced Thai Tea D Rp 28.000.

Tak hanya itu saja , Anda juga menikmati promo lainnya.

Ada promo Iced Chocolate + Iced Jcoccino (1L Bottle) Rp 110.000, Iced Chocolate + Iced Thai Tea (1L Bottle) Rp 110.000, Iced Jcoccino + Iced Brown Sugar (1L Bottle) Rp 110.000.

dan promo J.Cool To Go hanya Rp 55.000.

Promo JCO. (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/INSTAGRAM)

JCO memperkenalkan jajaran produk barunya Hot Speculoos, Speculoos Frappe, dan Speculoos Donut!

Perpaduan sempurna untuk suasana akhir tahun!

Tersedia hingga 31 Desember 2021.

New Years and Christmas Day is getting closer!

Rayakan bulan hangat dan penuh keceriaan dengan hampers JCO INDONESIA untuk kerabat dan keluarga terdekat.