Kunjungi Ponpes Yayasan Imam Syafi’i Kota Baru, Gubernur Kalbar Serahkan Bantuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji dan Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Yayasan Imam Syafi’i Kota Baru. Senin 22 November 2021

Selain meninjau kondisi Pondok Pesantren Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000,- ke Ponpes Yayasan Imam Syafi’i.

Hadir bersama rombongan Ketua DPRD Melawi Widya Hastuti, Anggota DPRD Prov Kalbar Ritaudin, serta Forkopimda Kabupaten Melawi.

Diketahui, Yayasan Imam Syafi’i Kota Baru memiliki program unggulan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an dan Bahasa Arab, selain itu Yayasan Imam Syafi’i Kota Baru juga sudah memilik Madrasah Diniyah, TK IT, SD IT dan SMP IT, saat ini memiliki santri yang terdaftar pada Yayasan sebanyak 120 orang.

Saat meninjau Asrama Santri, Gedung Pendidikan Formal, Masjid dan lahan yang ada miliki Yayasan Imam Syafi’i Kota Baru.

Sutarmidji berpesan agar Lembaga Pendidikan Keagamaan seperti Ponpes mesti menyelesaikan legalitas administrasi seperti sertifikat tanah atas nama yayasan.

"Bukan atas nama perorangan, sebagai persyaratan penerima bantuan, sehingga bantuan dari pemerintah dapat dengan mudah diproses nantinya," ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga mengapresiasi keberadaan Ponpes Imam Syafi’i Kota Baru yang eksis walaupun berada di pedalaman.

Walaupun keberadaannya di pedalaman, dikatan Sutarmidji Ponpes Imam Syafi’i Kota Baru tetap eksis dalam melaksanakan program pembangunan manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa.