CONGRATS ! Akhirnya BTS Raih Penghargaan Favorit Pop Duo or Group American Music Awards

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Boy band asal Korea Selatan, Bangtan Boys (BTS) meraih penghargaan Pop Duo or Group Terfavorit di ajang American Music Awards (AMAs) 2021, Senin 22 November 2021.

BTS berhasil menyisihkan artis beken lainnya di nominasi ini, yakni AJR, Glass Animals, Maroon 5, dan Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson, Paak).

"They're setting the night alight and winning the #AMAs for Favorite Pop Duo or Group! CONGRATS, @BTS_twt ! #BTSxAMAs," tulis akun resmi American Music Awards.

Selain penghargaan Pop Duo or Group Terfavorit, di AMAs 2021 BTS juga terpilih sebagai Artist of The Year mengalahkan Ariana Grande, Taylor Swift, Drake, The Weeknd, dan Olivia Rodrigo.

Mendapat dua penghargaan ini, membuat ketujuh member BTS ini tak menyangka atas pencapaiannya, terlebih mereka dari Korea Selatan.

"Yang ingin kami lakukan adalah menyebarkan cinta melalui musik dan pertunjukkan. Tanpa kalian, Army (penggemar BTS), kami tidak akan bisa melakukan apa-apa," ucap RM dalam pidato kemenangannya

Spesialnya di ajang ini, BTS dan Coldplay untuk pertama kalinya membawakan lagu kolaborasi mereka yang berjudul My Universe.

Sebelumnya, direncanakan BTS juga akan tampil bersama Megan Thee Stallion dengan membawakan lagu Butter versi remix.

Sayangnya, karena ada urusan pribadi, Megan membatalkan penampilannya bersama BTS.

Jimin BTS