UPDATE Promo JCO Hari Ini 20 November 2021, Asyik Banyak Promo Nikmati Produk Terbaru JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO memperkenalkan jajaran produk barunya Hot Speculoos, Speculoos Frappe, dan Speculoos Donut!

Perpaduan sempurna untuk suasana akhir tahun!

Tersedia hingga 31 Desember 2021.

Dapatkan promo buy 1 get 1 untuk manual brew French Press method khusus untuk 16 store berikut:

Super Mall Karawaci, Stand Alone Villa Melati Mas, Stand Alone Foresta Serpong, The Breeze BSD, Stand Alone Blora, Gandaria City, Blok M Plaza, Pondok Indah Mall.

Cimanggis Square, Jati Asih Stand Alone, Stand Alone Tamini, Plaza Metropolitan Tambun, Ramayana Yasmin Bogor, The park Sawangan, Puri Indah mall, dan Stand Alone Joglo.

Promo berlaku hingga 21 November 2021.

Nikmati kesegaran Iced Thai Tea dengan harga spesial karena ada promo buy 1 get 1 untuk kamu Beli 2 Iced Thai Tea hanya 28 ribu!

Promo berlaku hingga 21 November 2021.

Promo berlaku untuk pembelian via website jcodelivery.com serta Aplikasi JCO yang tersedia di Play Store (Android) dan App Store (iOS).