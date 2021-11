TERBARU Promo JCO Hari Ini 19 November 2021, Nikmati 6 Promo JCO Ada Promo Beli 1 Gratis 1 Lho !

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini Jumat 19 November 2021 hadir dengan promonya.

Dapatkan promo buy 1 get 1 untuk manual brew French Press method khusus untuk 16 store berikut:

Super Mall Karawaci, Stand Alone Villa Melati Mas, Stand Alone Foresta Serpong, The Breeze BSD, Stand Alone Blora, Gandaria City, Blok M Plaza, Pondok Indah Mall.

Cimanggis Square, Jati Asih Stand Alone, Stand Alone Tamini, Plaza Metropolitan Tambun, Ramayana Yasmin Bogor, The park Sawangan, Puri Indah mall, dan Stand Alone Joglo.

Promo berlaku hingga 21 November 2021.

Nikmati kesegaran Iced Thai Tea dengan harga spesial karena ada promo buy 1 get 1 untuk kamu Beli 2 Iced Thai Tea hanya 28 ribu!

Promo berlaku untuk pembelian via website jcodelivery.com serta Aplikasi JCO yang tersedia di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

Nikmati promo B1G1 Iced Thai Tea D Rp 28.000.

Untuk donat, ada promo 2 Lusin JPops + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000 atau 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000.