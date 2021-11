New Xpander dan New Xpander Cross Hadir di Pontianak, Berikut Harga dan Fitur Andalannya

Peluncuran New Xpander dan New Xpander Cross di Pontianak, Kamis 18 November 2021.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah sukses dengan peluncuran mobil kelas SUV (Sport Utility Vehicle) yakni Xpander dan Xpander Cross pada 2017 lalu, saat ini Pabrikan mobil Mitsubishi secara resmi telah mengeluarkan kembali mobil tipe SUV yang menjadi andalan mereka yakni New Xpander dan New Xpander Cross, yang merupakan penyempurna dari seri sebelumnya.

Dengan mengusung sejumlah pembaruan untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara, New Xpander dan New Xpander Cross menawarkan pengalaman yang berbeda dari mobil lain dikelasnya.

Ivan Koerniady, Direktur PT. Gemilang Berlian Indah di Pontianak, kamis 18 november 2021 menyampaikan New Xpander saat ini hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan bahasa desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif. Pembaruan eksterior terdapat pada: New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight dengan LED.

Lalu dari sisi Kabin, Xpander menawarkan sebuah kenyaman dengan Peningkatan Kualitas Interior, ruang interior yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

"Kemudian, New Xpander dibekali transmisi New CVT, dengan hal tersebut dapat memberikan keseimbangan terbaik antara akselerasi yang maksimal dan tajam layaknya transmisi AT 8 percepatan.''tuturnnya, di Pontianak Kamis 17

Lalu New Xpander juga diklaim memiliki efisiensi bahan bakar, kerapatan, serta perpindahan yang mulus, hal ini dikarenakan Transmisi CVT dipadukan dengan mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve dengan spesifikasi Euro4, yang menghasilkan output maksimum: 105 PS pada 6,000 RPM, torsi 141 N.m pada 4,000 RPM.

Selanjutnya juga ada Peningkatan kualitas suspensi dan shock absorber, dilakukan dengan tuning terbaru, yang diklaim mampu menghasilkan pengendalian dan stabilitas yang lebih nyaman dalam berbagai medan, selain itu berbagai fitur keselamatan terbaru pun turut ditanamkan.

Pada versi New Xpander Cross, peniingkatan pun juga dilakukan menyeluruh keseluruh bagian mobil, dengan tidak melupakan kesan tangguhnya.

Pertama, Pengembangan Performa New Xpander Cross terdapat pada New CVT, dengan segala manfaat dan keunggulan seperti yang telah dijabarkan pada New Xpander.

kedua,Pada Sisi Eksterior, New Xpander Cross tetap mempertahankan tampilan tangguh dan mewah. Grille New Xpander Cross mendapatkan penyegaran dengan New Black Metallic Grille yang memperkuat tampilan Tangguh nan mewah dari sebuah SUV.

Tiga, Pada sisi interior New Xpander Cross hadir lebih mewah dan elegan yang meningkatkan kenyamanan berkendara, dengan penyematan nuansa interior yang berbeda dari New Xpander. Dengan kombinasi warna navy dan hitam, memberikan kesan elegan dan sporty sesuai dengan karakteristiknya.

Empat,Sistem dan Fitur Keselamatan, Disamping fitur yang telah dilengkapi pada model sebelumnya, sistem dan keselamatan baru telah disematkan pada New Xpander Cross, sebagai berikut: New Speed Sensitive Automatic Door Lock, New Electric Parking Brake (EPB) with Brake Auto Hold5.

Berikut harga acuan New Xpander dan Xpander Cross di wilayah Kalimantan Barat setelah PPNBM:

New Xpander Cross Premium CVT Rp 302,940,000

New Xpander Cross CVT Rp 291,830,000

New Xpander Cross MT Rp 279,080,000

New Xpander Ultimate CVT Rp 286,060,000

New Xpander Sport CVT Rp 283,560,000

New Xpander Sport MT Rp 271,350,000

New Xpander Exceed CVT Rp 261,000,000

New Xpander Exceed MT Rp 253,010,000

New Xpander GLS CVT Rp 249,220,000

New Xpander GLS MT Rp 240,900,000. (*)

