UPDATE Promo JCO Hari Ini 17 November 2021, 3 Promo Terbaru di JCO Dari 1/2 Lusin Donat & Minuman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - JCO hari ini 17 November 2021 hadir dengan banyak promo.

Anda bisa menikmati 3 promo JCO hari ini.

Nikmati promo B1G1 Iced Thai Tea D Rp 28.000.

Untuk donat, ada promo 2 Lusin JPops + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000 atau 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000.

New Years and Christmas Day is getting closer!

Rayakan bulan hangat dan penuh keceriaan dengan hampers JCO INDONESIA untuk kerabat dan keluarga terdekat.

Dapatkan berbagai macam hampers mulai Rp 399.000 di seluruh store JCO Indonesia atau pemesanan melalui www.jcodelivery.com serta Aplikasi JCO di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

JCO memperkenalkan jajaran produk barunya Hot Speculoos, Speculoos Frappe, dan Speculoos Donut!

Perpaduan sempurna untuk suasana akhir tahun!

Tersedia hingga 31 Desember 2021.