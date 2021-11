Daftar Negara yang Bertanding di PlayOff Piala Dunia 2022 Zona Eropa Termasuk Italia dan Portugal

Paul Faith / AFP

Pemain Irlandia Utara, Steven Davis dan striker Italia, Domenico Berardi dalam pertandingan sepakbola antara Irlandia Utara vs Italia, kualifikasi Piala Dunia 2022 grup C, Selasa 16 November 2021 WIB. Pertandingan Italia vs Irlandia berakhir imbang 0-0 dan menghantar Italia ke playoff World Cup 2022 Qatar.