TERBARU Promo JCO Hari Ini 15 November 2021, Nikmati 5 Promo Hemat di JCO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - New Years and Christmas Day is getting closer!

Rayakan bulan hangat dan penuh keceriaan dengan hampers JCO INDONESIA untuk kerabat dan keluarga terdekat.

Dapatkan berbagai macam hampers mulai Rp 399.000 di seluruh store JCO Indonesia atau pemesanan melalui www.jcodelivery.com serta Aplikasi JCO di Play Store (Android) dan App Store (iOS).

JCO memperkenalkan jajaran produk barunya Hot Speculoos, Speculoos Frappe, dan Speculoos Donut!

Perpaduan sempurna untuk suasana akhir tahun!

Tersedia hingga 31 Desember 2021.

Tak hanya itu saja, JCO hari ini banyak promo loh. Nikmati promo B1G1 Iced Thai Tea D Rp 28.000. Untuk donat, ada promo 2 Lusin JPops + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000 atau 1/2 Lusin Donuts + 1/2 Lusin J.Clubs Rp 112.000. Pemesanannya bisa KLIK DISINI

J.CO Donuts adalah restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi dan yogurt beku.

Perusahaan didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean Group. J.CO Donuts & Coffee didirikan tahun 2005.

Seperti halnya produk yang sukses di pasar lainnya, J.CO Donuts mendapat persaingan dengan logo, produk dan outlet yang mirip di Malaysia bernama Big Apple Donuts & Coffee yang di luar Malaysia menggunakan nama yang sama.

Donat yang paling disukai adalah 'Al Capone'.

Donat berbentuk gelang ini dinamakan demikian menyamai seorang penjahat Amerika Al Capone, donat ini sangat halus, dengan toping cokat putih asli Belgia dan badam California. (*)