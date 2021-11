Cara Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal pada Anak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing.

Satu di antaranya kecerdasan interpersonal yang bisa terus dikembangkan.

Kecerdasan interpersonal merujuk pada kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain dan memahami dengan baik situasi sosial di sekitarnya.

Selayaknya ekstrovert, anak dengan kecerdasan interpersonal berkembang dalam kelompok dan mudah untuk akrab dalam berkomunikasi dengan orang baru.

Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor perkembangan, menerbitkan sebuah buku pada 1980-an berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.

Ia mengemukakan bahwa setiap anak tidak dilahirkan dengan kecerdasan tetap atau tunggal.

Sebaliknya, mereka dilahirkan dengan delapan bidang kecerdasan dan bervariasi dalam tingkat di mana mereka unggul di masing-masing bidang.

Kecerdasan interpersonal juga termasuk ke dalam salah satu teori Howard Gardner, simak karakteristiknya dari Verywell Family berikut ini.

Karakteristik Pembelajar Interpersonal

Pembelajar interpersonal senang berinteraksi dan lebih suka belajar melalui komunikasi dengan orang lain.