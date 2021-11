15 November 2021 Memperingati Hari Apa? Ada Perundingan Linggarjati Indonesia dan Penjajah Belanda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tanggal 15 November 2021 diperingati sebagai momen berakhirnya Perundingan Linggarjati di Linggarjati, Kuningan, Jawa barat.

Perundingan Linggarjati yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia menghasilan Perjanjian Linggarjati.

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946.

Latar belakang Perjanjian Linggarjati

Dilansir dari buku A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (2008) karya MC Ricklefs, perundingan Linggarjati terjadi karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai Peristiwa 10 November di Surabaya.

Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan di Hooge Veluwe.

Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura.

Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Pulau Jawa dan Madura saja.

Akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killearn ke Indonesia dalam misi menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda.

Tanggal 7 Oktober 1946 di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda.